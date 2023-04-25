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Published Сегодня, 03:36
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Президент России Владимир Путин провел встречу с первым зампредом Совета Федерации Андреем Турчаком. По ее итогам, было принято решение о введении ряда новых льгот для участников спецоперации.
В частности, вводится запрет на арест их денежных счетов, приостанавливаются исполнительные и административные производства в отношении военных, участвующих в СВО.
Также в вузах закрепляется специальная квота в 10% для поступления Героев России, граждан, удостоенных трех Орденов Мужества, и детей участников спецоперации. Во взаимодействии с Минобороны будут организованы телемосты для общения военнослужащих с их семьями.
Кроме того, по инициативе рабочей группы под председательством Андрея Турчака, Центробанк выпустил рекомендацию для банков снизить или отменить комиссию при переводе или снятии наличных денег участниками спецоперации. Крупнейшие банки страны уже поддержали эту инициативу.
Ранее в Ростовской области семьи участников СВО получили право первоочередного приема властями.