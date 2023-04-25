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Рабочие начали обследование мозаичной плитки в подземных переходах Ростова

25 апреля 2023, 08:29
Фото: rostovgazeta.ru
Рабочие начали обследование мозаичной плитки в подземных переходах Ростова
В подземных переходах Ростова начались работы по обследованию мозаичной плитки, сообщили очевидцы.

Рабочие начали обследовать мозаичную плитку в подземных переходах Ростова. На плитках оставляют метки в виде малярного скотча, они нужны для идентификации взятых образцов материала.

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Пока что обследован только переход на пересечении Большой Садовой улицы и Буденновского проспекта. Все переходы должны изучить до конца текущего года, добавляет 1рнд.

Напомним, мозаичные панно в подземных переходах Ростова планируют снять для проведения ремонта. Власти объяснили, что из-за проблем с гидроизоляцией плитка начинает отваливаться. Однако городские активисты переживают, что после ремонта реставраторы не смогут восстановить панно в первоначальном виде.

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