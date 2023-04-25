Напомним, мозаичные панно в подземных переходах Ростова планируют снять для проведения ремонта. Власти объяснили, что из-за проблем с гидроизоляцией плитка начинает отваливаться. Однако городские активисты переживают, что после ремонта реставраторы не смогут восстановить панно в первоначальном виде.