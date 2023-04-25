Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Рабочие начали обследовать мозаичную плитку в подземных переходах Ростова. На плитках оставляют метки в виде малярного скотча, они нужны для идентификации взятых образцов материала.
Пока что обследован только переход на пересечении Большой Садовой улицы и Буденновского проспекта. Все переходы должны изучить до конца текущего года, добавляет 1рнд.
Напомним, мозаичные панно в подземных переходах Ростова планируют снять для проведения ремонта. Власти объяснили, что из-за проблем с гидроизоляцией плитка начинает отваливаться. Однако городские активисты переживают, что после ремонта реставраторы не смогут восстановить панно в первоначальном виде.