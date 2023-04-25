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«Ростелеком» и СФР приглашают продвинутых пенсионеров на Всероссийский онлайн-конкурс

25 апреля 2023, 13:15
Фото: «Ростелеком»
Принять участие в конкурсе и «тряхнуть знаниями» могут возрастные пользователи интернета старше 50 лет, которые освоили компьютер и работу в сети самостоятельно или на специализированных компьютерных курсах.

«Спасибо интернету —2023», под таким названием в рамках благотворительного проекта «Азбука интернета» проходит девятый по счету общероссийский конкурс, организаторами которого выступили ПАО «Ростелеком» и Социальный фонд России (СФР) при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и АНО «Цифровая экономика». Прием работ, который начался 24 апреля, уже идет полным ходом.

Номинации конкурса:

  • «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;

  • «Мои интернет-достижения»;

  • «Интернет-предприниматель»;

  • «Моя общественная интернет-инициатива»;

  • «Я — интернет-звезда»;

  • «Спасибо моему учителю!».

Цели конкурса:

  • повышение доступности государственных электронных услуг, поддержка активного долголетия;

  • содействие в вопросах занятости «молодых пенсионеров»;

  • формирование позитивного общественного мнения о развитии и применении современных телекоммуникационных технологий;

  • определение наиболее актуальных для пенсионеров интернет-ресурсов;

  • выявление наиболее активных регионов, заинтересованных в организации обучения пенсионеров;

  • продвижение обучающего портала «Азбука интернета».

Прием конкурсных работ осуществляется до 23 декабря 2023 года, чтобы не позднее 25 декабря этого года успеть подвести итоги конкурса. Для участия в конкурсе нужно подать заявку на сайте www.azbukainterneta.ru/konkurs, приложить конкурсную работу в форме эссе, написанного по теме одной из номинаций, и приложить фотографии. Члены конкурсной комиссии (в ее составе — представители «Ростелекома», СФР, Российской ассоциации электронных коммуникаций и АНО «Цифровая экономика») выберут победителей.

Все подробности относительно условий участия и сроков проведения — на портале «Азбука интернета».

Все работы будут размещены на сайте azbukainterneta.ru в разделе «Конкурсные работы».

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#Елена Янкевич
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