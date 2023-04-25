«Ростелеком» и СФР приглашают продвинутых пенсионеров на Всероссийский онлайн-конкурс

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
«Спасибо интернету —2023», под таким названием в рамках благотворительного проекта «Азбука интернета» проходит девятый по счету общероссийский конкурс, организаторами которого выступили ПАО «Ростелеком» и Социальный фонд России (СФР) при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и АНО «Цифровая экономика». Прием работ, который начался 24 апреля, уже идет полным ходом.
Номинации конкурса:
«Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;
«Мои интернет-достижения»;
«Интернет-предприниматель»;
«Моя общественная интернет-инициатива»;
«Я — интернет-звезда»;
«Спасибо моему учителю!».
Цели конкурса:
повышение доступности государственных электронных услуг, поддержка активного долголетия;
содействие в вопросах занятости «молодых пенсионеров»;
формирование позитивного общественного мнения о развитии и применении современных телекоммуникационных технологий;
определение наиболее актуальных для пенсионеров интернет-ресурсов;
выявление наиболее активных регионов, заинтересованных в организации обучения пенсионеров;
продвижение обучающего портала «Азбука интернета».
Прием конкурсных работ осуществляется до 23 декабря 2023 года, чтобы не позднее 25 декабря этого года успеть подвести итоги конкурса. Для участия в конкурсе нужно подать заявку на сайте www.azbukainterneta.ru/konkurs, приложить конкурсную работу в форме эссе, написанного по теме одной из номинаций, и приложить фотографии. Члены конкурсной комиссии (в ее составе — представители «Ростелекома», СФР, Российской ассоциации электронных коммуникаций и АНО «Цифровая экономика») выберут победителей.
Все подробности относительно условий участия и сроков проведения — на портале «Азбука интернета».
Все работы будут размещены на сайте azbukainterneta.ru в разделе «Конкурсные работы».
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