«Ростелеком» и СФР приглашают продвинутых пенсионеров на Всероссийский онлайн-конкурс

Прием конкурсных работ осуществляется до 23 декабря 2023 года, чтобы не позднее 25 декабря этого года успеть подвести итоги конкурса. Для участия в конкурсе нужно подать заявку на сайте www.azbukainterneta.ru/konkurs, приложить конкурсную работу в форме эссе, написанного по теме одной из номинаций, и приложить фотографии. Члены конкурсной комиссии (в ее составе — представители «Ростелекома», СФР, Российской ассоциации электронных коммуникаций и АНО «Цифровая экономика») выберут победителей.