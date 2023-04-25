Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Во вторник, 25 апреля, пресс-служба водоснабжающей организации сообщила о старте плановых работ по реконструкции водопровода в переулке Беломорском.
Из-за работ сотрудникам водоканала необходимо будет временно прекратить водоснабжение ближайших домов на Чкаловском, расположенных в границах переулков Сальского, Беломорского, а также улиц Вятской, Киргизской и 50-летия РСМ.
Ограничение водоснабжение будет действовать с четверга, 27 апреля, 08.30 мск до 08.00 следующего дня.
Ранее стало известно, когда и где в Ростове и Батайске отключат воду на целый день.