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Ростовчане в районе Чкаловского и СИТО останутся без воды на сутки с 27 апреля

25 апреля 2023, 13:06
Фото: vk.com/rostov_vodokanal
Ростовчане в районе Чкаловского и СИТО останутся без воды на сутки с 27 апреля
В Ростове жители Чкаловского микрорайона и домов в районе СИТО останутся без водоснабжения из-за реконструкции водопровода, об этом сообщили в пресс-службе АО «Ростовводоканала».

Во вторник, 25 апреля, пресс-служба водоснабжающей организации сообщила о старте плановых работ по реконструкции водопровода в переулке Беломорском.

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Из-за работ сотрудникам водоканала необходимо будет временно прекратить водоснабжение ближайших домов на Чкаловском, расположенных в границах переулков Сальского, Беломорского, а также улиц Вятской, Киргизской и 50-летия РСМ.

Ограничение водоснабжение будет действовать с четверга, 27 апреля, 08.30 мск до 08.00 следующего дня.

Ранее стало известно, когда и где в Ростове и Батайске отключат воду на целый день.

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