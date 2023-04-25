Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Бастрыкин заинтересовался оставленным комментарием о якобы нарушении прав дольщиков при строительстве ЖК «Сердце Ростова 2», «Город у реки», «Рубин» в Ростове. Говорилось о переносах сроков сдачи домов, из-за чего людям приходится снимать жилье и одновременно платить за ипотеку.
«Появилась информация о нарушениях в домах, которые уже сдали. Кроме того, нет нужной инфраструктуры, в том числе школ и детских садов», — уточнили в Следкоме.
Отмечается, что в региональном УСКР начали проверку, а Бастрыкин поручил предоставить доклад по этой ситуации. Также ему расскажут о принятых мерах для восстановления прав дольщиков.
Ранее стало известно, что Бастрыкину доложат о деле о частично парализованной жительнице в Ростовской области.