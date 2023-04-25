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СК проверит ростовского застройщика из-за переносов сроков сдачи трех ЖК

25 апреля 2023, 14:34
Фото: 1MI
СК проверит ростовского застройщика из-за переносов сроков сдачи трех ЖК
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад в отношении компании «МСК», которая строит жилье в Ростове-на-Дону, сообщает СКР.

Бастрыкин заинтересовался оставленным комментарием о якобы нарушении прав дольщиков при строительстве ЖК «Сердце Ростова 2», «Город у реки», «Рубин» в Ростове. Говорилось о переносах сроков сдачи домов, из-за чего людям приходится снимать жилье и одновременно платить за ипотеку.

Бастрыкину доложат о деле о частично парализованной жительнице в Ростовской области
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«Появилась информация о нарушениях в домах, которые уже сдали. Кроме того, нет нужной инфраструктуры, в том числе школ и детских садов», — уточнили в Следкоме.

Отмечается, что в региональном УСКР начали проверку, а Бастрыкин поручил предоставить доклад по этой ситуации. Также ему расскажут о принятых мерах для восстановления прав дольщиков.

Ранее стало известно, что Бастрыкину доложат о деле о частично парализованной жительнице в Ростовской области.

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