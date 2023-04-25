Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Updated Сегодня, 06:45
В Ростовской области бывших сотрудников ГИБДД подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, коррупции и использовании подложного номера автомобиля. По информации «Ъ», инспекторы брали взятки у водителей на трассе М-4 «Дон» за сокрытие нарушений ПДД, в том числе управления транспортным средством без прав. Один раз полицейские закрыли глаза даже на наличие в машине запрещенных наркотических средств. Для получения денег от автомобилистов подозреваемые использовали автомобиль с архивным регистрационным знаком.
Фигурантами делами называют экс-командира взвода Дмитрия Горинова, экс-инспекторов Григория Макуева, Александра Мусатова, Евгения Корниенко, Илью Шестакова, Олега Стоянкина и Романа Толмачева. Уволены со службы они были почти год назад из-за совершения проступка, порочащего честь сотрудника МВД.
Преступления сотрудники ГИБДД совершали, как полагают следователи, ноября 2020 года по декабрь 2021 года. От автомобилистов они получили по меньшей мере 398 тысяч рублей. Еще двое подозреваемых, старший инспектор Алексей Перепелица и инспектор Дмитрий Колесников, только за один день в ноябре 2021 года получили взятку в 123 тысячи рублей.
Официальных подробностей о деле пока не поступало. Информация уточняется.
Напомним, в Ростовской области параллельно продолжается расследование другого уголовного дела в отношении местных сотрудников правопорядка. Ряд полицейских в Ростове подозревают в создании ОПГ. Оборотни в погонах в течение многих лет брали взятки с коммерсантов за сокрытие нарушений на их торговых точках. Некоторые полицейские уже арестованы, один подозреваемый по делу успел скрыться.