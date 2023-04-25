В Ростовской области бывших сотрудников ГИБДД подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, коррупции и использовании подложного номера автомобиля. По информации «Ъ», инспекторы брали взятки у водителей на трассе М-4 «Дон» за сокрытие нарушений ПДД, в том числе управления транспортным средством без прав. Один раз полицейские закрыли глаза даже на наличие в машине запрещенных наркотических средств. Для получения денег от автомобилистов подозреваемые использовали автомобиль с архивным регистрационным знаком.