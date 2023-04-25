rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:45

Published Сегодня, 04:45

Modified Сегодня, 04:49

Updated Сегодня, 04:49

Изображение материала

Telegram-каналы заявили о розыске сбежавшего 18-летнего срочника в Аксае

25 апреля 2023, 04:45
Фото: 1mi
В Ростовской области идет розыск сбежавшего из армии срочника, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

Канал пишет, что сбежавшим оказался 18-летний Игорь Носков, который самовольно покинул воинскую часть. Она расположена в Аксае.

«Военнослужащего призвали на срочную службу из Адыгеи. Что послужило причиной побега пока неизвестно», — сказано в сообщении.

Полиция разыскала похищенного в центре Ростова-на-Дону мужчину
Узнать подробнее

Официальной информации о произошедшем не было, она уточняется.

Ранее в Ростовской области вынесли приговор парню, два года уклонявшемуся от службы в армии. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Ограничения могут ввести для всех уклонистов от службы в Ростовской области в 2023-мДля уклонистов от службы в армии в Ростовской области могут ввести ограниченияКак будут искать уклонистов в Ростовской области
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Побег срочника в Аксае#Сбежавший срочник в Аксае#Служба в армии в Аксае
Подпишитесь
Миллионные госзакупки: как в Ростове решают проблему с безнадзорными животными
Сегодня, 03:24
Донские спасатели остались без единственного водного транспортера
Сегодня, 07:41
Из-за строительства Областного автовокзала могут закрыть Пригородный вокзал в Ростове
Сегодня, 07:37
Школу №92 в Ростове эвакуировали из-за сообщений о минировании
Сегодня, 07:43
Водитель рейсового автобуса сбил стоявшую на дороге женщину в Новочеркасске
Сегодня, 07:02
Сотрудников ГИБДД из Ростовской области уличили во взяточничестве и злоупотреблениях
Сегодня, 06:43