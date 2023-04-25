Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
Modified Сегодня, 04:49
Updated Сегодня, 04:49
Канал пишет, что сбежавшим оказался 18-летний Игорь Носков, который самовольно покинул воинскую часть. Она расположена в Аксае.
«Военнослужащего призвали на срочную службу из Адыгеи. Что послужило причиной побега пока неизвестно», — сказано в сообщении.
Официальной информации о произошедшем не было, она уточняется.
Ранее в Ростовской области вынесли приговор парню, два года уклонявшемуся от службы в армии. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.