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В Ленинском отделе полиции №4 Ростова провели обыски

25 апреля 2023, 15:26
Фото: pxhere.com
В Ленинском отделе полиции №4 Ростова провели обыски
В Ростове провели обыски в городском отделе полиции №4 по Ленинскому району, подробности рассказали местные СМИ.

Напомним, во вторник, 25 апреля, появились слухи о задержании главы отдела полиции №4 Ленинского района Дмитрия Шаповалова.

Портал 161.py со ссылкой на собственные источники сообщил, что московские оперативники нагрянули с обысками в отдел этим утром не только ради Шаповалова, но еще как минимум двух сотрудников, попавших под подозрение властей.

Источник рассказал, что оперативники получили наводку от ранее задержанных коллег правоохранителей, которые сообщили в ходе допросов, что именно и где следует искать.

«Задержаны участковый и оперуполномоченный — они подозреваемые. Начальник отдела Дмитрий Шаповалов пока дает показания, по нему решается вопрос о задержании в рамках статьи 91 УПК», — цитирует информатора издание.

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По предварительным данным, фигурантами дела проходят уже 36 человек, а сам Шаповалов пока выступает в качестве свидетеля. Несмотря на это, в главное следственное управление Следкома России уже направили ходатайство о задержании и аресте главы отдела полиции. Еще двух задержанных доставили в суд Ставропольского края, который выберет для них меру пресечения.

Обращаем внимание на факт того, что информация в настоящий момент не получила подтверждения в официальных органах власти и правоохранительных органах, а потому данные уточняются.

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