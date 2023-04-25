По предварительным данным, фигурантами дела проходят уже 36 человек, а сам Шаповалов пока выступает в качестве свидетеля. Несмотря на это, в главное следственное управление Следкома России уже направили ходатайство о задержании и аресте главы отдела полиции. Еще двух задержанных доставили в суд Ставропольского края, который выберет для них меру пресечения.