Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Напомним, во вторник, 25 апреля, появились слухи о задержании главы отдела полиции №4 Ленинского района Дмитрия Шаповалова.
Портал 161.py со ссылкой на собственные источники сообщил, что московские оперативники нагрянули с обысками в отдел этим утром не только ради Шаповалова, но еще как минимум двух сотрудников, попавших под подозрение властей.
Источник рассказал, что оперативники получили наводку от ранее задержанных коллег правоохранителей, которые сообщили в ходе допросов, что именно и где следует искать.
«Задержаны участковый и оперуполномоченный — они подозреваемые. Начальник отдела Дмитрий Шаповалов пока дает показания, по нему решается вопрос о задержании в рамках статьи 91 УПК», — цитирует информатора издание.
По предварительным данным, фигурантами дела проходят уже 36 человек, а сам Шаповалов пока выступает в качестве свидетеля. Несмотря на это, в главное следственное управление Следкома России уже направили ходатайство о задержании и аресте главы отдела полиции. Еще двух задержанных доставили в суд Ставропольского края, который выберет для них меру пресечения.
Обращаем внимание на факт того, что информация в настоящий момент не получила подтверждения в официальных органах власти и правоохранительных органах, а потому данные уточняются.