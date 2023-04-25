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В мае мощная магнитная буря накроет Ростовскую область

25 апреля 2023, 10:24
Фото: carolina-heza-/unsplash
В мае мощная магнитная буря накроет Ростовскую область
Сильная геомагнитная буря ожидается в Ростовской области в мае, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

В мае на Землю обрушится мощная магнитная буря. Ученые уточняют, что ее уровень составит G4 — очень сильный. При этом наивысшим является G5, его оценивают как экстремальный.

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Своего пика магнитная буря достигнет 21 мая. На следующий день геошторм опустится до уровня G1. Прогнозов на более поздние сроки астрономы пока не делают. Однако заверяют, что до конца апреля сильных магнит бурь больше не прогнозируется.

Напомним, 23 апреля из-за мощных магнитных бурь жители Ростовской области смогли увидеть северное сияние.

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#Виктория Прутковская#Магнитные бури в Ростовской области#Новости#Ростовская область
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