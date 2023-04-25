Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
В мае на Землю обрушится мощная магнитная буря. Ученые уточняют, что ее уровень составит G4 — очень сильный. При этом наивысшим является G5, его оценивают как экстремальный.
Своего пика магнитная буря достигнет 21 мая. На следующий день геошторм опустится до уровня G1. Прогнозов на более поздние сроки астрономы пока не делают. Однако заверяют, что до конца апреля сильных магнит бурь больше не прогнозируется.
Напомним, 23 апреля из-за мощных магнитных бурь жители Ростовской области смогли увидеть северное сияние.