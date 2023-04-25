Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Сам баннер выполнен в виде российского триколора, на котором написано «Когда мы едины — мы не победимы». Проходившие мимо горожане заметили, что следовало написать слитно «непобедимы».
«Все, что нужно знать об уровне образования», — возмутился автор. Пользователи в комментариях написали, что за созданием этого баннера стояли несколько человек и не заметили ошибку.
«Самое страшное, что это не один человек, так как один заказал, другой сделал, а третий повесил», — заявили горожане.
«Еще, наверняка, целая комиссия на приемке была», — предположили пользователи.
«А кто не ошибается вообще? Покажите мне этого человека», — прозвучало в комментариях.
Ранее вандалы испортили баннер на здании гостиницы в Ростове-на-Дону в новогоднюю ночь.