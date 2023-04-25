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В Новочеркасске появился патриотический баннер с гербом и орфографической ошибкой

25 апреля 2023, 05:48
Фото: Это Ростов/vk
В Новочеркасске на одной из улиц повесили патриотический баннер, на котором оказалась орфографическая ошибка, сообщили местные жители в соцсетях.

Сам баннер выполнен в виде российского триколора, на котором написано «Когда мы едины — мы не победимы». Проходившие мимо горожане заметили, что следовало написать слитно «непобедимы».

«Все, что нужно знать об уровне образования», — возмутился автор. Пользователи в комментариях написали, что за созданием этого баннера стояли несколько человек и не заметили ошибку.

«Самое страшное, что это не один человек, так как один заказал, другой сделал, а третий повесил», — заявили горожане.

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«Еще, наверняка, целая комиссия на приемке была», — предположили пользователи.

«А кто не ошибается вообще? Покажите мне этого человека», — прозвучало в комментариях.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Патриотический баннер в Новочеркасске#Скандал в Новочеркасске#Илья Протвинов
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