В Ростове депутаты одобрили строительство новых жилых районов на левом берегу Дона

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
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Updated Сегодня, 17:23
В ходе заседания власти предложили внести изменение в план застройки и зонирования Ростова-на-дону в зоне левого берега Дона. В частности речь шла об участке на улице Левобережной площадью 62,8 гектара, а также участке земли на улице Пойменной площадью 33,6 гектара, которые должны стать площадкой для строительства новых жилых районов с социальной инфраструктурой — спортивными объектами, детскими садами, поликлиниками и паркингом.
На заседании предложили перевести оба земельных участка в зону перспективного освоения первого типа.
«В зоне сформированного участка планируется размещение нового жилого района, обеспеченного всеми элементами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения», — добавил докладчик, уточнив, что здесь появятся не только детсады и школы, но также поликлиники и рекреационные зоны.