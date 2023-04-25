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В Ростове депутаты одобрили строительство новых жилых районов на левом берегу Дона

25 апреля 2023, 17:21
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростове депутаты одобрили строительство новых жилых районов на левом берегу Дона
Депутаты Гордумы Ростова проголосовали за изменение статуса территорий под застройку на левом берегу Дона, голосование провели на заседании 25 апреля.

В ходе заседания власти предложили внести изменение в план застройки и зонирования Ростова-на-дону в зоне левого берега Дона. В частности речь шла об участке на улице Левобережной площадью 62,8 гектара, а также участке земли на улице Пойменной площадью 33,6 гектара, которые должны стать площадкой для строительства новых жилых районов с социальной инфраструктурой — спортивными объектами, детскими садами, поликлиниками и паркингом.

План участковПлан участков
План участков
Фото: 18-е заседание Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва

На заседании предложили перевести оба земельных участка в зону перспективного освоения первого типа.

«В зоне сформированного участка планируется размещение нового жилого района, обеспеченного всеми элементами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения», — добавил докладчик, уточнив, что здесь появятся не только детсады и школы, но также поликлиники и рекреационные зоны.

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Ранее в Аксайском районе на торги выставили участок под высотную застройку.

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