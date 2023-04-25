В Ростове депутаты одобрили строительство новых жилых районов на левом берегу Дона

В ходе заседания власти предложили внести изменение в план застройки и зонирования Ростова-на-дону в зоне левого берега Дона. В частности речь шла об участке на улице Левобережной площадью 62,8 гектара, а также участке земли на улице Пойменной площадью 33,6 гектара, которые должны стать площадкой для строительства новых жилых районов с социальной инфраструктурой — спортивными объектами, детскими садами, поликлиниками и паркингом.