Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Во вторник, 25 апреля, в Ростове взяли на рассмотрение вопрос о проекте строительства Западной хорды и планировки ближайших территорий, включающих в себя работы по вырубке Кумженской рощи. Слово дали депутату Наталье Оськиной, которая постаралась донести до органов городской власти позицию местных жителей.
«У меня в руках более двух тысяч подписей жителей нашего города. Согласно пояснительной записке к проекту изменений в ПЗЗ, поступило предложение отнести часть земельного участка в районе Кумженской рощи к границам территориальной зоны ЛР-2, согласно той же пояснительной записке, предлагаемые изменения вносятся, чтобы обеспечить изменение границ ростовского городского лесничества», — рассказала Наталья Оськина, напомнив властям города и прокурору, что законом не допускается изменение границ земель, на которых располагаются городские леса, если это может привести к сокращению их площади.
Депутат Наталья Оськина обратила внимание, что строительство одного из этапов Западной хорды лишит ростовчан одного гектара городского леса в данный момент, более того, компенсационную высадку собираются провести на пустыре в Мясниковском районе лет через 15-20. По мнению депутата, это сделает ситуацию с зелеными насаждениями в Ростове еще более критической.
«Кроме того, мое мнение — это мнение не одного депутата, оно подтверждено двумя тысячами подписей горожан. Также есть результаты публичных слушаний и экспертные оценки, где все 67 участников слушаний высказали свое категорическое несогласие со строительством Западной хорды», — сообщила депутат, добавив, что по результатам голосования на портале «Активный ростовчанин» против строительства участка хорды выступили еще 120 авторизованных через Госуслуги местных жителей.
В ответ на это глава города Зинаида Неярохина предложила рассмотреть вопрос по Кумженской роще на этом же заседании, а протест горожан рассмотреть отдельно.
Прокуратура со своей стороны заявила, что не увидела нарушений федерального законодательства в проекте строительства хорды, однако проверка все еще продолжается.