«У меня в руках более двух тысяч подписей жителей нашего города. Согласно пояснительной записке к проекту изменений в ПЗЗ, поступило предложение отнести часть земельного участка в районе Кумженской рощи к границам территориальной зоны ЛР-2, согласно той же пояснительной записке, предлагаемые изменения вносятся, чтобы обеспечить изменение границ ростовского городского лесничества», — рассказала Наталья Оськина, напомнив властям города и прокурору, что законом не допускается изменение границ земель, на которых располагаются городские леса, если это может привести к сокращению их площади.