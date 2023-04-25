Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Южный окружной военный суд огласил приговор в отношении Ильи Трачука, который проходил по делу о госизмене и незаконном доступе к гостайне. Говорится, что ефрейтора приговорили к длительному тюремному сроку, а также лишили воинского звания.
«Данное дело рассматривалось в закрытом режиме», — рассказала сотрудница суда.
До этого Ростовский суд дал 6,5 лет другому мужчине за госизмену и попытку вступить в ряды ВСУ. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
Ранее в Ростове-на-Дону назвали подробности дела подполковника из-за разглашения гостайны.