rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Изображение материала

В Ростове-на-Дону дали 14 лет колонии ефрейтору Илье Трачуку за госизмену

25 апреля 2023, 11:08
Фото: фото для иллюстрации / mil.ru
В Ростове-на-Дону дали 14 лет колонии ефрейтору Илье Трачуку за госизмену
В Ростове-на-Дону приговорили к 14 годам заключения военнослужащего по делу о госизмене, сообщили корреспонденту RostovGazeta в суде.

Южный окружной военный суд огласил приговор в отношении Ильи Трачука, который проходил по делу о госизмене и незаконном доступе к гостайне. Говорится, что ефрейтора приговорили к длительному тюремному сроку, а также лишили воинского звания.

Ростовский суд дал 6,5 лет мужчине за госизмену и попытку вступить в ряды ВСУ
Узнать подробнее

«Данное дело рассматривалось в закрытом режиме», — рассказала сотрудница суда.

До этого Ростовский суд дал 6,5 лет другому мужчине за госизмену и попытку вступить в ряды ВСУ. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Ранее в Ростове-на-Дону назвали подробности дела подполковника из-за разглашения гостайны.

Читайте также:
Ростовский суд дал 6,5 лет мужчине за госизмену и попытку вступить в ряды ВСУМошенники начали обвинять ростовчан в госизмене
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#Дело о госизмене#Приговор о госизмене#Суд над военнослужащим
Подпишитесь
Две донские компании заплатят за картельный сговор штрафы на сумму 228 млн рублей
Сегодня, 11:42
Истекавшего кровью мужчину нашли рядом с судом в Ростове-на-Дону
Сегодня, 11:37
Дептранс в Ростове признал недовыпуск автобусов на всех маршрутах
Сегодня, 11:30
В мае мощная магнитная буря накроет Ростовскую область
Сегодня, 10:24
Проверку систем экстренного оповещения отменили в Ростовской области
Сегодня, 10:15