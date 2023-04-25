Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Он рассказал изданию ТАСС, что в Новочеркасске и Ростове-на-Дону традиционно пройдут парады Победы. Однако будет минимизировано число крупных мероприятий в рамках праздника.
«Традиционный концерт на Театральной площади в Ростове мы организовывать не будем», — уточнил глава региона.
Ранее стало известно, что в Ростовской области отменили майские шествия и митинги. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
Добавим, что в этом году не состоится шествия "Бессмертный полк" в традиционном формате.