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В Ростове-на-Дону и Новочеркасске состоятся парады в честь 9 Мая

25 апреля 2023, 12:53
Фото: novochgrad.ru
В Ростове-на-Дону и Новочеркасске состоятся парады в честь 9 Мая
В двух городах Ростовской области проведут парады Победы, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал изданию ТАСС, что в Новочеркасске и Ростове-на-Дону традиционно пройдут парады Победы. Однако будет минимизировано число крупных мероприятий в рамках праздника.

«Традиционный концерт на Театральной площади в Ростове мы организовывать не будем», — уточнил глава региона.

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Ранее стало известно, что в Ростовской области отменили майские шествия и митинги. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке. 

Добавим, что в этом году не состоится шествия "Бессмертный полк" в традиционном формате. 

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