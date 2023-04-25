Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
В данный момент идет разработка проектно-сметной документации, на самой площадке убирают внутренние конструкции. Власти опубликовали проект и показали, как будет выглядеть новый автовокзал.
«Не менее 150 маршрутов должны быть связаны единой системой управления. Появятся новые возможности для развития пассажирского транспорта в области», — прокомментировал губернатор Василий Голубев.
Известно, что существующий автовокзал продолжит работу. А новый комплекс поможет разгрузить дороги в центре города от сотен автобусов.
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