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В Ростове-на-Дону показали проект автовокзала за 1 млрд рублей

25 апреля 2023, 05:24
Фото: Правительство РО
В Ростове-на-Дону продолжаются работы по созданию на территории старого аэропорта современного автовокзала, в который вложат один миллиард рублей, сообщили в правительстве региона.

В данный момент идет разработка проектно-сметной документации, на самой площадке убирают внутренние конструкции. Власти опубликовали проект и показали, как будет выглядеть новый автовокзал.

Фото: Правительство РО

«Не менее 150 маршрутов должны быть связаны единой системой управления. Появятся новые возможности для развития пассажирского транспорта в области», — прокомментировал губернатор Василий Голубев.

Известно, что существующий автовокзал продолжит работу. А новый комплекс поможет разгрузить дороги в центре города от сотен автобусов.

Читайте также о том, что построят на территории старого аэропорта в Ростове-на-Дону.

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