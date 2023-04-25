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В Ростове-на-Дону в апреле задержали начальника отдела полиции №4 Ленинского района

25 апреля 2023, 08:45
Фото: kohiri17 / Яндекс.Карты
В Ростове-на-Дону в апреле задержали начальника отдела полиции №4 Ленинского района
В Ростове-на-Дону задержали главу отдела полиции №4 Ленинского района в рамках громкого дела об ОПГ, сообщают СМИ.

О задержании Дмитрия Шаповалова написало издание 1Rnd со ссылкой на источники, но официального подтверждения эта информация не получила. Издание сообщило, что задержание произошло в отделе.

«Это связано с делом ОПГ полиции в Ростове и вымогательством взяток у владельцев магазинов. Вместе с Шаповаловым задержаны еще два высокопоставленных полицейских», — пишет 1Rnd.

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Напомним, что по делу проходят более 20 человек, в том числе полицейские. Они получали деньги от магазинов, чтобы не наказывать их за нарушения.

О том, как проходят задержания полицейских в Ростове, читайте по ссылке.

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