Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
О задержании Дмитрия Шаповалова написало издание 1Rnd со ссылкой на источники, но официального подтверждения эта информация не получила. Издание сообщило, что задержание произошло в отделе.
«Это связано с делом ОПГ полиции в Ростове и вымогательством взяток у владельцев магазинов. Вместе с Шаповаловым задержаны еще два высокопоставленных полицейских», — пишет 1Rnd.
Напомним, что по делу проходят более 20 человек, в том числе полицейские. Они получали деньги от магазинов, чтобы не наказывать их за нарушения.
О том, как проходят задержания полицейских в Ростове, читайте по ссылке.