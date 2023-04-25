По словам губернатора, 9 Мая собираются провести парады Победы в Новочеркасске и Ростове, однако число и масштабы других праздничных мероприятий решили сократить. В число таких мероприятий попали шествие «Бессмертный полк» и концерт на Театральной площади, на организацию которого в 2023 году собирались потратить пять миллионов рублей.