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В Ростове отменяют концерты к 9 Мая и задерживают полицейских

25 апреля 2023, 14:37
Фото: duncanh1/CC BY 2.0/flickr.com
В Ростове отменяют концерты и задерживают коррумпированных полицейских
В Ростовской области отменили гала-концерт на 9 Мая, пока в Ростове ловят недобросовестных полицейских и считают количество автобусов, вышедших на маршруты.

Скромный праздник

Во вторник, 25 апреля, глава донского правительства Василий Голубев объявил, что в Ростове откажутся от ежегодного гала-концерта на Театральной площади.

По словам губернатора, 9 Мая собираются провести парады Победы в Новочеркасске и Ростове, однако число и масштабы других праздничных мероприятий решили сократить. В число таких мероприятий попали шествие «Бессмертный полк» и концерт на Театральной площади, на организацию которого в 2023 году собирались потратить пять миллионов рублей.

Несмотря на то, что планами по организации концерта власти поделились несколько дней назад, никто не знал, кто из звезд будет выступать на мероприятии.

Во вторник, 25 апреля, глава донского правительства Василий Голубев объявил, что в Ростове откажутся от ежегодного гала-концерта на Театральной площади.Во вторник, 25 апреля, глава донского правительства Василий Голубев объявил, что в Ростове откажутся от ежегодного гала-концерта на Театральной площади.
Во вторник, 25 апреля, глава донского правительства Василий Голубев объявил, что в Ростове откажутся от ежегодного гала-концерта на Театральной площади.
Фото: 1MI

Новые фигуранты и новые задержания

СМИ рассказали, что днем 25 апреля в Ростове задержали начальника отдела полиции №4, расположенного в Ленинском районе города. По предварительной информации, задержание Дмитрия Шаповалова провели в рамках расследования громкого дела об организации ОПГ в рядах правоохранительных органов.

СМИ рассказали, что днем 25 апреля в Ростове задержали начальника отдела полиции №4, расположенного в Ленинском районе города. СМИ рассказали, что днем 25 апреля в Ростове задержали начальника отдела полиции №4, расположенного в Ленинском районе города.
СМИ рассказали, что днем 25 апреля в Ростове задержали начальника отдела полиции №4, расположенного в Ленинском районе города.
Фото: 1MI
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«Вместе с Шаповаловым задержаны еще два высокопоставленных полицейских», — уточнил портал 1Rnd со ссылкой на собственные источники, однако информация до сих пор не получила подтверждения в официальных органах власти.

Напомним, фигурантами по скандальному делу, по последним данным, проходят уже более 30 дончан, которые получали от предпринимателей взятки за игнорирование правонарушений в их торговых точках.

Если виноваты все, то не виноват никто

Во вторник, 25 апреля, замглавы администрации Ростова по транспорту Дмитрий Симков заявил, что всех перевозчиков в городе поймали на недовыпуске автобусов на маршруты общественного транспорта.

Нарушения контрактов зафиксировала система ГЛОНАСС, которая выявила, что выпуск автобусов на маршруты варьируется от 65 до 75% от необходимого числа.

Однако, по словам чиновника, у этой тенденции есть и положительная сторона — в прошлом году выпуск автобусов не превышал 50% от запланированного количества.

перевозчиков в городе поймали на недовыпуске автобусов на маршруты общественного транспорта.перевозчиков в городе поймали на недовыпуске автобусов на маршруты общественного транспорта.
перевозчиков в городе поймали на недовыпуске автобусов на маршруты общественного транспорта.
Фото: 1MI
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