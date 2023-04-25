В Ростове взяли под охрану дом купца Кошкина в переулке Соборном

Posted Сегодня, 17:55
Published Сегодня, 17:55
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Во вторник, 25 апреля, стало известно, что власти утвердили в качестве предмета охраны домовладение купца Ивана Кошкина на пересечении улицы Баумана с переулком Соборным. Дом представляет собой памятник архитектуры конца XIX века — начала XX века, состоит из четырех этажей и находится в самом сердце Ростова — у центрального автовокзала.
В свое время дом принадлежал купцу Ивану Семеновичу Кошкину, который занимался торговлей, горным промыслом и имел собственную пароходную компанию.
Несколько лет назад в строении провели «ремонт», изменив архитектурный облик здания в стиле модерн, срезали аутентичные балконы и окрасили фасад в рыжий цвет под кирпич. Несмотря на это, здание остается значимым памятником истории города, поскольку его владелец был не только известным предпринимателем, пусть и обанкротившимся, но и гласным Гордумы.
Ранее в Ростове дом Смовдоренко признали памятником ОКН.