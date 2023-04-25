В Ростове взяли под охрану дом купца Кошкина в переулке Соборном

Несколько лет назад в строении провели «ремонт», изменив архитектурный облик здания в стиле модерн, срезали аутентичные балконы и окрасили фасад в рыжий цвет под кирпич. Несмотря на это, здание остается значимым памятником истории города, поскольку его владелец был не только известным предпринимателем, пусть и обанкротившимся, но и гласным Гордумы.