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В Ростовской области могут разрешить усыплять бездомных собак

25 апреля 2023, 11:35
Фото: 1MI
В Ростовской области могут разрешить усыплять бездомных собак
Регионы России, в том числе Ростовская область, могут получить право на усыпление бездомных собак, соответствующий законопроект рассмотрит Госдума.

Предлагается дать право губернаторам и депутатам устанавливать порядок обращения с животными. Регионы могут получить право принимать свои законы для определения судьбы питомцев.

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«Существующий закон, регулирующий эту сферу, очень строгий, он не позволяет принимать более жесткие меры к бездомным собакам, которые нападают на людей. Чиновники после происшествий оказываются в тюрьме, но вопрос в том, насколько они виноваты», — пишут «Известия» со ссылкой на одного из авторов законопроекта.

Он добавил, что новый закон должен выправить ситуацию.

Напомним, что в 2023 году с улиц в Ростове-на-Дону планируют отловить 435 бездомных собак.

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