«Существующий закон, регулирующий эту сферу, очень строгий, он не позволяет принимать более жесткие меры к бездомным собакам, которые нападают на людей. Чиновники после происшествий оказываются в тюрьме, но вопрос в том, насколько они виноваты», — пишут «Известия» со ссылкой на одного из авторов законопроекта.