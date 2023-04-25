Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Предлагается дать право губернаторам и депутатам устанавливать порядок обращения с животными. Регионы могут получить право принимать свои законы для определения судьбы питомцев.
«Существующий закон, регулирующий эту сферу, очень строгий, он не позволяет принимать более жесткие меры к бездомным собакам, которые нападают на людей. Чиновники после происшествий оказываются в тюрьме, но вопрос в том, насколько они виноваты», — пишут «Известия» со ссылкой на одного из авторов законопроекта.
Он добавил, что новый закон должен выправить ситуацию.
Напомним, что в 2023 году с улиц в Ростове-на-Дону планируют отловить 435 бездомных собак.