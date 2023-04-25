Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Согласно данным системы, около 10 депутатов Госдумы вынесли на рассмотрение единый закон «О соблюдении тишины и покоя граждан в Российской Федерации». В документе указано, что власти введут единый норматив «времени тишины» для всех субъектов РФ, из-за которого в ночное время с 22.00 до 07.00 мск будет запрещено мешать сну и спокойствию окружающих в зонах жилой застройки.
Под защиту закона о тишине попадут жилые дома, медицинские учреждения, дома отдыха, санатории, детские сады, интернаты, общежития и другие территории в высокой плотностью концентрации населения в ночное время. Также в документе указано, что строительные работы можно будет проводить только с 09.00 до 19.00 мск с перерывом на период с 13.00 до 15.00 мск. Запрет на строительные работы будет распространяться на выходные и праздничные дни целиком.
В настоящий момент закон о тишине в Ростовской области определяет, что нарушение тишины и покоя граждан с 23.00 часов до 7.00 часов следующего дня (в выходные и праздничные нерабочие дни с 23.00 часов до 8.00 часов следующего дня) наказывается штрафом в размере от 500 до трех тысяч рублей.
Первое чтение законопроекта проведут до конца весны, до того момента депутатам необходимо уточнить технические характеристики того, что будут считать шумом.
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