Под защиту закона о тишине попадут жилые дома, медицинские учреждения, дома отдыха, санатории, детские сады, интернаты, общежития и другие территории в высокой плотностью концентрации населения в ночное время. Также в документе указано, что строительные работы можно будет проводить только с 09.00 до 19.00 мск с перерывом на период с 13.00 до 15.00 мск. Запрет на строительные работы будет распространяться на выходные и праздничные дни целиком.