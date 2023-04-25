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В Ростовской области нашли срочника, сбежавшего из воинской части 24 апреля

25 апреля 2023, 08:05
Фото: mil.ru
В Ростовской области нашли срочника, сбежавшего из воинской части в апреле
В Ростовской области удалось разыскать 18-летнего срочника, сбежавшего из воинской части, сообщают СМИ.

Donday со ссылкой на источник пишет, что Игорь Носков самовольно ушел из находящейся в Аксае части, в результате чего начался его розыск. Издание уточнило, что парень не делился с сослуживцами своими планами, а к поискам привлекли его родственников.

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«Поисковые мероприятия продолжались всю ночь и теперь стало известно, что его удалось найти. Сам он из Адыгеи и первоначально служил в Майкопе, но сбежал из части, теперь, вероятно, его отправили в донской регион», — уточнило издание.

Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростовской области вынесли приговор парню, два года уклонявшемуся от службы в армии.

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