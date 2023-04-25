Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Donday со ссылкой на источник пишет, что Игорь Носков самовольно ушел из находящейся в Аксае части, в результате чего начался его розыск. Издание уточнило, что парень не делился с сослуживцами своими планами, а к поискам привлекли его родственников.
«Поисковые мероприятия продолжались всю ночь и теперь стало известно, что его удалось найти. Сам он из Адыгеи и первоначально служил в Майкопе, но сбежал из части, теперь, вероятно, его отправили в донской регион», — уточнило издание.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростовской области вынесли приговор парню, два года уклонявшемуся от службы в армии.