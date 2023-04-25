Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Donday написал, что похороны состоялись в Каменске-Шахтинском 24 апреля. Проститься с военнослужащим пришли его близкие и друзья.
«Михайлов получил смертельное ранение, когда выполнял боевую задачу. Это произошло в апреле в зоне СВО», — пишет издание.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее ростовский депутат Александр Бородай рассказал, когда может завершиться спецоперация. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.