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В Ростовской области похоронили погибшего в апреле в зоне СВО 33-летнего бойца

25 апреля 2023, 12:44
Фото: Газета ПИК / Каменск-Шахтинский
В Ростовской области похоронили погибшего в апреле в зоне СВО 33-летнего бойца

Бойца Евгения Михайлова, погибшего в апреле на СВО, похоронили в Каменске-Шахтинском

В Ростовской области прошли похороны 33-летнего Евгения Михайлова, который погиб в спецоперации, сообщают СМИ.

Donday написал, что похороны состоялись в Каменске-Шахтинском 24 апреля. Проститься с военнослужащим пришли его близкие и друзья.

«Михайлов получил смертельное ранение, когда выполнял боевую задачу. Это произошло в апреле в зоне СВО», — пишет издание.

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Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее ростовский депутат Александр Бородай рассказал, когда может завершиться спецоперация. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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