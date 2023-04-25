По его словам в рамках программы «Земский учитель» в регионе уже были трудоустроены больше сотни педагогов. Но в настоящее время в ряде населенных пунктах в школах не хватает учителей математики, русского языка и литературы, физики, иностранного языка, истории и других предметов. Дефицит сельских учителей составляет 76 специалистов.