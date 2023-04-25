Posted Сегодня, 20:57
Published Сегодня, 20:57
Modified Сегодня, 20:59
Updated Сегодня, 20:59
По его словам в рамках программы «Земский учитель» в регионе уже были трудоустроены больше сотни педагогов. Но в настоящее время в ряде населенных пунктах в школах не хватает учителей математики, русского языка и литературы, физики, иностранного языка, истории и других предметов. Дефицит сельских учителей составляет 76 специалистов.
Гуськов отметил, что в текущем году планируется найти работу для 9 педагогов в селах и малонаселенных городах. Программа «Земский учитель» ориентирована на привлечение учителей в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа и города с населением до 50 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области в 2022 году уровень безработицы составил 0,5%, что является историческим минимумом.