Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
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Updated Сегодня, 07:04
Авария произошла в понедельник, 24 апреля, на проспекте Платовский. Водитель автобуса ПАЗ сдавал назад и сбил 53-летнюю женщину, которая в это время стояла на дороге.
«В результате аварии женщина получила травмы и ее доставили в медицинское учреждение», — сказано в сообщении. О состоянии пострадавшей в данный момент информации нет.
Ранее в ГИБДД назвали 13 самых опасных дорог в Ростовской области в 2023 году. Со списком можно ознакомиться в материале RostovGazeta.
До этого ребенок попал в больницу из-за опрокидывания ВАЗ на трассе в донском регионе.