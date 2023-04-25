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Водитель рейсового автобуса сбил стоявшую на дороге женщину в Новочеркасске

25 апреля 2023, 07:02
Фото: ГИБДД по Ростовской области
Водитель рейсового автобуса сбил стоявшую на дороге женщину в Новочеркасске
В Новочеркасске водитель автобуса сбил женщину, когда сдавал назад, сообщили в УГИБДД по региону.

Авария произошла в понедельник, 24 апреля, на проспекте Платовский. Водитель автобуса ПАЗ сдавал назад и сбил 53-летнюю женщину, которая в это время стояла на дороге.

«В результате аварии женщина получила травмы и ее доставили в медицинское учреждение», — сказано в сообщении. О состоянии пострадавшей в данный момент информации нет.

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Ранее в ГИБДД назвали 13 самых опасных дорог в Ростовской области в 2023 году. Со списком можно ознакомиться в материале RostovGazeta.

До этого ребенок попал в больницу из-за опрокидывания ВАЗ на трассе в донском регионе.

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