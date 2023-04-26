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Активы финской компании, владеющей донскими «ветряками», передали Росимуществу

26 апреля 2023, 08:43
Фото: 1MI
Активы финской компании, владеющей донскими «ветряками», передали Росимуществу
Росимущество получило право управления активами финской компании «Фортум», которая построила в Ростовской области четыре ветроэлектростанции, сведения об этом появились на едином портале правовой информации.

Напомним, летом прошлого года стало известно, что акционеры компании «Фортум» приняли решение уйти с российского рынка и отказаться от ветропарков, построенных в Ростовской области.

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И вот во вторник, 25 апреля, президент Владимир Путин подписал указ, который определял правила передачи во временное управление активов и имущества трех российских компаний. В число этих предприятий вошла и финская компания «Фортум» (Fortum), которая построила на Дону четыре ветроэлектростанции.

Теперь в ответ на западные санкции президент решил передать активы компании Fortum Russia B.V. в объеме 69,8% и Fortum Holding B.V. 28,3% под управление Росимущества.

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