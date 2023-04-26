Активы финской компании, владеющей донскими «ветряками», передали Росимуществу

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Напомним, летом прошлого года стало известно, что акционеры компании «Фортум» приняли решение уйти с российского рынка и отказаться от ветропарков, построенных в Ростовской области.
И вот во вторник, 25 апреля, президент Владимир Путин подписал указ, который определял правила передачи во временное управление активов и имущества трех российских компаний. В число этих предприятий вошла и финская компания «Фортум» (Fortum), которая построила на Дону четыре ветроэлектростанции.
Теперь в ответ на западные санкции президент решил передать активы компании Fortum Russia B.V. в объеме 69,8% и Fortum Holding B.V. 28,3% под управление Росимущества.