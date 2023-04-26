Активы финской компании, владеющей донскими «ветряками», передали Росимуществу

И вот во вторник, 25 апреля, президент Владимир Путин подписал указ, который определял правила передачи во временное управление активов и имущества трех российских компаний. В число этих предприятий вошла и финская компания «Фортум» (Fortum), которая построила на Дону четыре ветроэлектростанции.