Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Преступления подельники совершали в нескольких регионах, занимаясь переводом безналичных денег в наличные. Кроме того, они переводили средства на счета определенных компаний для получения вычета по НДС.
«Всего члены ОПГ успели получить от заказчиков более одного миллиарда рублей. За свои услуги они брали комиссию в размере от 8 до 15%», — уточнили в управлении.
По этому делу оперативники провели более 20 обысков, в рамках которых изъяли компьютеры и банковские карты. Всего задержали шестерых человек, из которых одного заключили в СИЗО, а остальных посадили под домашний арест.
Ранее в Ростове суд вынес приговор одному из главарей по делу об автосалонах-мошенниках.