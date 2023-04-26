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Благоустройство пешеходной зоны в переулке Газетном началось в Ростове-на-Дону

26 апреля 2023, 09:08
Фото: «Группа Агроком»
Благоустройство пешеходной зоны в переулке Газетном началось в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону началась реализация проекта по благоустройству пешеходной зоны в переулке Газетный на участке от Красноармейской до Максима Горького.

По информации «Коммерсанта», сейчас рабочие убирают слои старого асфальта, чтобы в дальнейшем положить плитку. Все работы планируется провести в течение пяти месяцев.

На этом участке появятся малые архитектурные формы и озеленение, также специалисты обновят систему освещения.

Жители в Ростове просят благоустроить территорию возле Змиевской балки
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Ранее ростовчане попросили благоустроить территорию возле Змиевской балки. По их словам, прилегающая территория, где живут люди, оставляет желать лучшего.

До этого на Западном в Ростове провалили благоустройство детских площадок.

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