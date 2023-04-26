Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
По информации «Коммерсанта», сейчас рабочие убирают слои старого асфальта, чтобы в дальнейшем положить плитку. Все работы планируется провести в течение пяти месяцев.
На этом участке появятся малые архитектурные формы и озеленение, также специалисты обновят систему освещения.
Ранее ростовчане попросили благоустроить территорию возле Змиевской балки. По их словам, прилегающая территория, где живут люди, оставляет желать лучшего.
До этого на Западном в Ростове провалили благоустройство детских площадок.