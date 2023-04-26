Чем может удивить новоселов ЖК бизнес-класса в Ростове

С точки зрения архитектуры, ЖК «Измаильский экоквартал» - это сочетание последних тенденций проектирования экологичного жилья и пристального внимания к условиям повышенной комфортности: полностью кирпичный фасад в гармоничной цветовой гамме, переменная этажность от 10 до 14 этажей. Атмосферу приватного и комфортного проживания обеспечивает небольшое количество квартир на площадке - от 2 до 5 квартир. Входные группы, фасад и даже помещения общего пользования тоже имеют свои узнаваемые особенности: они выполнены по индивидуальному дизайну с использованием материалов премиум-класса.