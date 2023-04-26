Чем может удивить новоселов ЖК бизнес-класса в Ростове

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Потенциальных покупателей этот сегмент привлекает своими просторными планировками, высокими потолками, интересным дизайном, чувствительным к комфорту и качеству в каждой детали.
Эксперты ГК «Альянс» рассказали на примере ЖК «Измаильский экоквартал» об особенностях жилья бизнес-класса.
С точки зрения архитектуры, ЖК «Измаильский экоквартал» - это сочетание последних тенденций проектирования экологичного жилья и пристального внимания к условиям повышенной комфортности: полностью кирпичный фасад в гармоничной цветовой гамме, переменная этажность от 10 до 14 этажей. Атмосферу приватного и комфортного проживания обеспечивает небольшое количество квартир на площадке - от 2 до 5 квартир. Входные группы, фасад и даже помещения общего пользования тоже имеют свои узнаваемые особенности: они выполнены по индивидуальному дизайну с использованием материалов премиум-класса.
К качеству материалов в таких квартирах подходят особенно тщательно. За звукоизоляцию отвечают надежные кирпичные стены, а за микроклимат в квартире - индивидуальное отопление и теплоэффективная штукатурка. Еще на этапе строительства каждой квартире специалисты обеспечивают профессиональную шумоизоляцию, выполняют полусухую стяжку пола, отвечающую за акустический комфорт. Трехметровый потолок и панорамное остекление наполняют пространство воздухом и светом.
Помимо стандартной черновой отделки в ЖК «Измаильский экоквартал» включена опция ремонт «под ключ» - для выделенного ассортимента однокомнатных или двухкомнатных квартир в III этапе. Сдача состоится уже в 3 кв. этого года. При этом, затраты на материалы и оплату работ уже включены в стоимость жилья, что гарантирует собственникам экономию до 1,5 млн руб.
Инфраструктура дома включает подземный паркинг на 240 машиномест с лифтом, соединяющим жилую зону и парковочные места. Паркинг оборудован системой круглосуточного видеонаблюдения. Для гостевого автотранспорта имеется отдельная зона по периметру домов.
На первом этаже дома колясочные и кладовые помещения. Такие решения полностью отвечают запросам жильцов комплекса о такой идеальной квартире, в которой не придется переживать за хранение (и сохранность!) зимней резины, велосипеда или самоката.
С точки зрения благоустройства двора, территория ЖК «Измаильский экоквартал» абсолютно закрыта для автомобилей. Это своего рода правило, которое дает возможность фантазировать на тему ландшафтного дизайна - на всей территории высажены различные кустарники, цветочные клумбы и вечнозеленые растения. Так что у себя дома жильцы получают прекрасную возможность побыть наедине с природой, отдохнуть на скамейке или в уютной беседке рядом с фонтаном.
Безопасный игровой комплекс для малышей (и их родителей) архитекторы создавали «по заявкам» современных семей, с учетом разного возраста и интересов детворы. Для занятий спортом на свежем воздухе обустроена workout-зона, уличные тренажеры, столы для тенниса.
Чтобы увидеть своими глазами качество будущих квартир и оценить ход строительства в третьем этапе ЖК «Измаильский экоквартал», имеется специальный демонстрационный этаж, который можно посетить уже сейчас.
Получить подробную информацию о проектах ГК «Альянс», а также записаться на экскурсию можно в офисе отдела продаж по телефону:
8-863-204-62-04.