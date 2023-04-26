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«Что осталось за кадром»: ростовский политолог оценил встречу Путина с Голубевым

26 апреля 2023, 13:57
Фото: Kremlin.ru
«Что осталось за кадром»: ростовский политолог оценил встречу Путина с Голубевым

Ростовский политолог рассказал, что осталось за кадром диалога Путина с Голубевым

Онлайн-встреча президента РФ Владимира Путина с губернатором Ростовской области Василием Голубевым прошла конструктивно. Прежние договоренности были выполнены. Работа по инфраструктурным проектам региона продолжится, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.

Напомним, что онлайн-встреча главы государства с донским губернатором состоялась в среду, 26 апреля. На встрече обсудили важные для региона проекты.

«Владимир Владимирович подтвердил их дальнейшую поддержку», — отмечает Дмитрий Абросимов.

Однако, по словам эксперта, интересным является то, что не получило публичного освещения. А именно — дальнейшие кадровые преобразования в Ростовской области, связанные с коррупционными скандалами — в судебном корпусе, в полиции.

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«Я думаю, что раз глава государства поддержал политику Василия Юрьевича, то тема кадровых преобразований должна была обговариваться. Скорее всего, она осталась за рамками публичного освещения», — делится мнением политолог.

Ранее RostovGazeta сообщала, что Владимир Путин попросил губернатора Ростовской области оказать помощь военнослужащим. 

Путин попросил губернатора Ростовской области Голубева помочь военнослужащим
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