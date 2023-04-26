Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Напомним, что онлайн-встреча главы государства с донским губернатором состоялась в среду, 26 апреля. На встрече обсудили важные для региона проекты.
«Владимир Владимирович подтвердил их дальнейшую поддержку», — отмечает Дмитрий Абросимов.
Однако, по словам эксперта, интересным является то, что не получило публичного освещения. А именно — дальнейшие кадровые преобразования в Ростовской области, связанные с коррупционными скандалами — в судебном корпусе, в полиции.
«Я думаю, что раз глава государства поддержал политику Василия Юрьевича, то тема кадровых преобразований должна была обговариваться. Скорее всего, она осталась за рамками публичного освещения», — делится мнением политолог.
Ранее RostovGazeta сообщала, что Владимир Путин попросил губернатора Ростовской области оказать помощь военнослужащим.