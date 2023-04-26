По традиции завершается празднование Дня Победы в Ростове-на-Дону грандиозным салютом в центре города, на которой приходят полюбоваться сотни дончан. Однако его проведение в 2023 году пока под вопросом. Дело в том, что в регионе начали отказываться от салютов. К примеру, в ростовском городе Донецке уже решили, что не будут организовывать салют девятого числа. В мэрии города отметили, что сейчас не время для фейерверков, а средства на это лучше сэкономить и потратить на городские нужды.