Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Пятнадцать лет назад, в 2008 году, глава российского государства Владимир Путин присвоил Ростову-на-Дону статус города воинской славы. «За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества», — говорится в указе президента. Ростов действительно чтит память своих защитников, в черте города всего установлено 46 мемориалов, посвященных героям Великой Отечественной войны.
Также в областной столице ежегодно проходит масштабное празднование Дня Победы. На Театральной площади традиционно организуется военный парад. В парках и скверах проходят народные гулянья, концерты и другие мероприятия, которых глава города анонсировал аж около четырехсот.
Конечно, самое высокобюджетное мероприятие в этом списке — это парад Победы на Театральной площади. Ростовский парад входит в топ самых масштабных и зрелищных парадов России. В нем ежегодно участвует порядка двух с половиной тысяч военнослужащих, не менее пятидесяти единиц боевой техники.
Здесь и легендарная советская боевая машина реактивной артиллерии «катюша», и зенитные ракетные системы «Витязь», и ракетные комплексы «Искандер», и системы залпового огня «Торнадо», и много другой уникальной военной техники. Также Ростов-на-Дону славится своим воздушным парадом. Сообщается, что в текущем году в небе над городом пролетит не менее тридцати самолетов и вертолетов.
Так, сейчас в самом разгаре репетиции парада. Администрация города уже сообщила, что в период со второго по седьмое мая (и в сам День Победы, соответственно, тоже) будут перекрыты центральные улицы, всего пройдет четыре репетиции. Подробнее о том, какие улицы будут перекрыты и как изменится схема проезда, смотрите тут.
Всероссийская акция «Бессмертный полк» впервые прошла в Ростове-на-Дону 9 мая 2013 года. Свыше полутора тысяч ростовчан с портретами своих родных, воевавших за свободу против фашизма, вышли на Большую Садовую улицу и прошли единой колонной, символизируя нерушимую память потомков о тех, кто встал в годы войны на защиту Отечества.
Однако в 2023 году, в свою десятую годовщину, шествие «Бессмертного полка» не состоится в очном формате, заявили в Госдуме. При этом депутаты подчеркнули, что в регионах могут пройти альтернативные памятные мероприятия.
«Уже ряд российских регионов отказались в силу угрозы, в частности Республика Крым. Это все-таки единая неделимая история, шествие „Бессмертный полк“, если где-то у людей нет такой возможности, давайте использовать другие варианты», — заявила депутат Елена Цунаева.
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На мероприятия в рамках Дня Победы — 2023 в Ростовской области планируют потратить почти десять миллионов рублей. Свыше половины бюджета (5,2 млн) будет потрачено на единоразовую выплату ветеранам. Каждый адресат получит по десять тысяч рублей.
По традиции завершается празднование Дня Победы в Ростове-на-Дону грандиозным салютом в центре города, на которой приходят полюбоваться сотни дончан. Однако его проведение в 2023 году пока под вопросом. Дело в том, что в регионе начали отказываться от салютов. К примеру, в ростовском городе Донецке уже решили, что не будут организовывать салют девятого числа. В мэрии города отметили, что сейчас не время для фейерверков, а средства на это лучше сэкономить и потратить на городские нужды.