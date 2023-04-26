Двум дончанам грозит до семи лет тюрьмы за вырубку акаций в Песчанокопском районе

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
В управлении рассказали, что сотрудники ППС Сальского линейного отдела МВД России на транспорте выявили двух дончан 62 и 56 лет из Песчанокопского района, подозреваемых в незаконной добыче древесины.
Полиция установила, что дончане, находившиеся в полосе отвода (защитных лесонасаждениях) железной дороги, спилили две белых акации. Общая сумма ущерба от незаконной вырубки деревьев бензопилой превысила 135 тысяч рублей. Мужчины погрузили бруски древесины в багажник автомобиля для последующей реализации.
Сейчас в отношении дончан возбудили уголовное дело по обвинению в незаконной вырубке леса, если вина мужчин будет доказана — им грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее ростовчане выступили против вырубки Кумженской рощи.