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Двум дончанам грозит до семи лет тюрьмы за вырубку акаций в Песчанокопском районе

26 апреля 2023, 09:09
Фото: МВД России на транспорте по СКФО
Двум дончанам грозит до семи лет тюрьмы за вырубку акаций в Песчанокопском районе
В Ростовской области полиция задержала двух жителей, подозреваемых в незаконной вырубке и торговле древесиной, об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России.

В управлении рассказали, что сотрудники ППС Сальского линейного отдела МВД России на транспорте выявили двух дончан 62 и 56 лет из Песчанокопского района, подозреваемых в незаконной добыче древесины.

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Полиция установила, что дончане, находившиеся в полосе отвода (защитных лесонасаждениях) железной дороги, спилили две белых акации. Общая сумма ущерба от незаконной вырубки деревьев бензопилой превысила 135 тысяч рублей. Мужчины погрузили бруски древесины в багажник автомобиля для последующей реализации.

Сейчас в отношении дончан возбудили уголовное дело по обвинению в незаконной вырубке леса, если вина мужчин будет доказана — им грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее ростовчане выступили против вырубки Кумженской рощи.

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#Надежда Пустяк#Преступления#Вырубка деревьев#Озеленение#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Песчанокопский район
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