Однако власти Ростова уже заявили, что будут отключать горячую воду более, чем на месяц в центре города и на Западном. Они объяснили это масштабностью и сложностью необходимых гидравлических испытаний. Изменят ли ростовские чиновники график отключения горячей воды после требований губернатора, пока неизвестно.