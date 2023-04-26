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Голубев назвал недопустимыми все отключения горячей воды в Ростове дольше 14 дней

26 апреля 2023, 17:37
Фото: Правительство Ростовской области
Губернатор потребовал, чтобы горячую воду в Ростовской области отключали не более чем на 14 дней
Нарушение нормативов отключения горячего водоснабжения недопустимы, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В Ростовской области уже стартовала подготовка к новому отопительному сезону. В рамках гидравлических испытаний в регионе снова отключают горячую воду. Однако зачастую срок ее отсутствия превышает положенные по закону 14 дней. На это уже жалуются жители Ростова и Волгодонска.

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Губернатор Василий Голубев назвал ситуацию недопустимой. Ответственность за срыв сроков отключения горячей воды он возложил на глав территорий. Он потребовал оперативного устранения проблем и заблаговременного оповещения населения об ограничении водоснабжения.

Однако власти Ростова уже заявили, что будут отключать горячую воду более, чем на месяц в центре города и на Западном. Они объяснили это масштабностью и сложностью необходимых гидравлических испытаний. Изменят ли ростовские чиновники график отключения горячей воды после требований губернатора, пока неизвестно.

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