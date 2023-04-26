Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
В Ростовской области уже стартовала подготовка к новому отопительному сезону. В рамках гидравлических испытаний в регионе снова отключают горячую воду. Однако зачастую срок ее отсутствия превышает положенные по закону 14 дней. На это уже жалуются жители Ростова и Волгодонска.
Губернатор Василий Голубев назвал ситуацию недопустимой. Ответственность за срыв сроков отключения горячей воды он возложил на глав территорий. Он потребовал оперативного устранения проблем и заблаговременного оповещения населения об ограничении водоснабжения.
Однако власти Ростова уже заявили, что будут отключать горячую воду более, чем на месяц в центре города и на Западном. Они объяснили это масштабностью и сложностью необходимых гидравлических испытаний. Изменят ли ростовские чиновники график отключения горячей воды после требований губернатора, пока неизвестно.