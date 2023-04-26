Голубев пообещал Путину поднять зарплаты аграриям в Ростовской области в 2024 году

Posted 26 апреля 2023, 13:00
Published 26 апреля 2023, 13:00
Modified 26 апреля 2023, 13:02
Updated 26 апреля 2023, 13:02
26 апреля состоялась видео-встреча президента Владимира Путина и губернатора Ростовской области Василия Голубева. На ней подняли вопрос заработной платы аграриев в регионе. Голубев пообещал президенту, что в следующем году они достигнут средних по региону.
Также губернатор заверяет, что по итогам прошлого года, зарплаты аграриев выросли на 13,9%, однако этот рост он назвал недостаточным. «Работаем в этом направлении и дальше», — сказал Голубев.
Напомним, губернатор ранее, действительно, давал поручение в течение двух ближайших лет вывести заработную плату аграриев на среднюю по региону. Сейчас она составляет 43,24 тысячи рублей.