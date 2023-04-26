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Posted 26 апреля 2023, 13:00

Published 26 апреля 2023, 13:00

Modified 26 апреля 2023, 13:02

Updated 26 апреля 2023, 13:02

Голубев пообещал Путину поднять зарплаты аграриям в Ростовской области в 2024 году

26 апреля 2023, 13:00
Зарплаты аграриев в Ростовской области увеличат до средних по региону в 2024 году, сообщил губернатор Василий Голубев.

26 апреля состоялась видео-встреча президента Владимира Путина и губернатора Ростовской области Василия Голубева. На ней подняли вопрос заработной платы аграриев в регионе. Голубев пообещал президенту, что в следующем году они достигнут средних по региону.

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Также губернатор заверяет, что по итогам прошлого года, зарплаты аграриев выросли на 13,9%, однако этот рост он назвал недостаточным. «Работаем в этом направлении и дальше», — сказал Голубев.

Напомним, губернатор ранее, действительно, давал поручение в течение двух ближайших лет вывести заработную плату аграриев на среднюю по региону. Сейчас она составляет 43,24 тысячи рублей.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростовская область#Владимир Путин
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