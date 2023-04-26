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Губернатор в Ростовской области Голубев рассказал, о какой помощи попросил у Путина

26 апреля 2023, 11:37
Фото: kremlin.ru
Губернатор в Ростовской области Голубев рассказал, о чем говорил с Путиным
Глава Ростовской области Василий Голубев и президент России Владимир Путин обсудили реализацию важных для региона проектов, сообщил губернатор в Telegram.

Он рассказал, что во время беседы попросил главу государства о поддержке в реализации этих проектов. Речь идет о финансовой помощи федерального центра для модернизации БСМП в Таганроге.

Еще одним проектом является обновление водовода для обеспечения водой шахтерских территорий. Губернатор отметил важность поддержки при возведении рыбоходного канала вокруг Кочетовского гидроузла и студенческого кампуса.

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«Президент поддержал эти проекты и дал необходимые поручения правительству», — уточнил Голубев и поблагодарил главу государства.

Ранее Путин потребовал срочно решить проблему многокилометровых заторов на КПП в Гуково.

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