Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Он рассказал, что во время беседы попросил главу государства о поддержке в реализации этих проектов. Речь идет о финансовой помощи федерального центра для модернизации БСМП в Таганроге.
Еще одним проектом является обновление водовода для обеспечения водой шахтерских территорий. Губернатор отметил важность поддержки при возведении рыбоходного канала вокруг Кочетовского гидроузла и студенческого кампуса.
«Президент поддержал эти проекты и дал необходимые поручения правительству», — уточнил Голубев и поблагодарил главу государства.
Ранее Путин потребовал срочно решить проблему многокилометровых заторов на КПП в Гуково.