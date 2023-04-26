Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
1 июня на маршруты общественного транспорта в Ростове выйдут автобусы, полностью оснащенные кондиционерами. Вопрос находится на контроле местных депутатов.
Готовить пассажирский транспорт котлету начали еще в феврале. Специалисты сейчас продолжают устранять неполадки в системе кондиционирования автобусов. Работы они обещают закончить к 12 мая.
Ранее урбанист Арсений Зайцев заявил, что ростовчане пересядут на личные авто из-за проблем с общественным транспортом.