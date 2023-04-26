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Кондиционеры заработают в автобусах Ростова уже 1 июня

26 апреля 2023, 14:22
Фото: rostov-gorod.ru
Кондиционеры заработают в автобусах Ростова уже 1 июня
С 1 июня все автобусы в Ростове будут оснащены системами кондиционирования, об это м стало известно на заседании городской Думы.

1 июня на маршруты общественного транспорта в Ростове выйдут автобусы, полностью оснащенные кондиционерами. Вопрос находится на контроле местных депутатов.

У ростовских АТП решили забрать маршруты из-за неработающих кондиционеров
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Готовить пассажирский транспорт котлету начали еще в феврале. Специалисты сейчас продолжают устранять неполадки в системе кондиционирования автобусов. Работы они обещают закончить к 12 мая.

Ранее урбанист Арсений Зайцев  заявил, что ростовчане пересядут на личные авто из-за проблем с общественным транспортом.

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