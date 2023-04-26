28 апреля между Ростовом-на-Дону и Махачкалой запустят новый поезд, в мае он будет ускорен в обоих направлениях. В первый рейс состав отправится из Дагестана в 13.46 мск. В Ростове он окажется 29 апреля в 09.09 мск. Обратно поезд будет отправляться в 18.15 мск, чтобы прибыть в Махачкалу в 13.35 мск.