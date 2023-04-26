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Между Ростовом и Махачкалой запустят новый поезд 28 апреля

26 апреля 2023, 12:07
Фото: Shturman5578/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Между Ростовом и Махачкалой запустят новый поезд 28 апреля
Ростов-на-Дону и Дагестан свяжет новый поезд, сообщили в СКЖД.

28 апреля между Ростовом-на-Дону и Махачкалой запустят новый поезд, в мае он будет ускорен в обоих направлениях. В первый рейс состав отправится из Дагестана в 13.46 мск. В Ростове он окажется 29 апреля в 09.09 мск. Обратно поезд будет отправляться в 18.15 мск, чтобы прибыть в Махачкалу в 13.35 мск.

Маршрут пройдет через семь регионов России. Запланированы остановки в Хасавюрте, Гудермесе, Моздоке, Минеральных водах, Тихорецке, Кущевской и Батайске.

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Поезд будет ходить через день, отправляясь из Махачкалы по четным числам, а из Ростова — по нечетным. Отмечается, что в составе предусмотрены раздельные для женщин и мужчин купе.

Напомним, в апреле также был запущен автобусный рейс между Ростовом и Сухумом.

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