Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
28 апреля между Ростовом-на-Дону и Махачкалой запустят новый поезд, в мае он будет ускорен в обоих направлениях. В первый рейс состав отправится из Дагестана в 13.46 мск. В Ростове он окажется 29 апреля в 09.09 мск. Обратно поезд будет отправляться в 18.15 мск, чтобы прибыть в Махачкалу в 13.35 мск.
Маршрут пройдет через семь регионов России. Запланированы остановки в Хасавюрте, Гудермесе, Моздоке, Минеральных водах, Тихорецке, Кущевской и Батайске.
Поезд будет ходить через день, отправляясь из Махачкалы по четным числам, а из Ростова — по нечетным. Отмечается, что в составе предусмотрены раздельные для женщин и мужчин купе.
Напомним, в апреле также был запущен автобусный рейс между Ростовом и Сухумом.