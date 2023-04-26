На сети Tele2 заработал новый мобильный оператор ГородМобайл

«Tele2 как фабрика MVNO обладает широкой экспертизой в запуске виртуальных операторов: наши партнеры успешно наращивают клиентские базы, интегрируют услуги связи в свои экосистемы и повышают лояльность пользователей. С запуском ГородМобайл мы входим в еще один новый сегмент MVNO-бизнеса. Это первый в мире кейс по запуску мобильного оператора на базе транспортной карты. Учитывая востребованность «Тройки» и возможности экосистемы приложения Город, новый мобильный оператор будет актуален для всех пассажиров общественного транспорта в столичном регионе. Выгодные тарифы и формат работы ГородМобайл будут также привлекательны для гостей столицы и туристов. Мы предлагаем клиентам нового оператора качественную связь, широкое покрытие и скоростной мобильный интернет, который позволяет пользоваться стриминговыми сервисами в том числе и в столичном метро».