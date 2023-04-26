Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Точную природу происхождения пятен определить на глаз не удалось, но у горожан появились предположения, что это может быть мазут. Автор поинтересовался, откуда в реке будет рыба в подобных условиях.
«Откуда же рыба будет, если столько техники и техногенные пятна?», — заявил местный житель.
Пользователи в комментариях написали, что воду загрязняют не только мазутом. «А сколько они еще всего сливают в Дон», — заявили ростовчане.
«В том году в одной из рек маленький танкер затонул, и мазут был аж за западным мостом на берегу. Но сказали, что танкер тот питьевую воду возил, и ничего страшного не произошло. Но рыба ловиться стала очень плохо», — заметили местные жители.
В региональном УМЧС сообщили, что им информация о пятнах не поступала.
Ранее стало известно, что Росприроднадзор проведет масштабное обследование реки Дон из-за жалоб.