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Published Сегодня, 13:07

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Необычные пятна появились на поверхности реки Дон в Ростове-на-Дону в апреле

26 апреля 2023, 13:07
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Необычные пятна появились на поверхности реки Дон в Ростове-на-Дону в апреле
Жители Ростова-на-Дону во время прогулки заметили на поверхности реки Дон пятна, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

Точную природу происхождения пятен определить на глаз не удалось, но у горожан появились предположения, что это может быть мазут. Автор поинтересовался, откуда в реке будет рыба в подобных условиях.

«Откуда же рыба будет, если столько техники и техногенные пятна?», — заявил местный житель.

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Необычные пятна появились на поверхности реки Дон в Ростове-на-Дону в апреле
Видео: vk.com/etorostovnadonu

Пользователи в комментариях написали, что воду загрязняют не только мазутом. «А сколько они еще всего сливают в Дон», — заявили ростовчане.

«В том году в одной из рек маленький танкер затонул, и мазут был аж за западным мостом на берегу. Но сказали, что танкер тот питьевую воду возил, и ничего страшного не произошло. Но рыба ловиться стала очень плохо», — заметили местные жители.

В региональном УМЧС сообщили, что им информация о пятнах не поступала.

Ранее стало известно, что Росприроднадзор проведет масштабное обследование реки Дон из-за жалоб.

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