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Обнаружены останки амурского тигра в тайнике на приграничной территории ЕАО

26 апреля 2023, 09:01
В тайнике на приграничной территории Облученского района Еврейской автономной области были найдены останки амурского тигра, которого застрелил местный житель.

Сотрудники пограничного управления ФСБ РФ изъяли останки одной незаконно добытой самки амурского тигра, а также незарегистрированное оружие и боеприпасы, пишет газета “Известия”. Установлено, что животное было убито из охотничьего ружья, а останки были спрятаны в тщательно замаскированном тайнике. Помимо этого, специалисты определили, что тигр был самкой. Возбуждено дело по статье о незаконной добыче и обороте ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ, пишут «РИА Новости».

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