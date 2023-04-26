Обнаружены останки амурского тигра в тайнике на приграничной территории ЕАО

Сотрудники пограничного управления ФСБ РФ изъяли останки одной незаконно добытой самки амурского тигра, а также незарегистрированное оружие и боеприпасы, пишет газета “Известия”. Установлено, что животное было убито из охотничьего ружья, а останки были спрятаны в тщательно замаскированном тайнике. Помимо этого, специалисты определили, что тигр был самкой. Возбуждено дело по статье о незаконной добыче и обороте ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ, пишут «РИА Новости».