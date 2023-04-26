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«Опасные кровопийцы»: врач рассказал, возможна ли вспышка малярии в Ростове

26 апреля 2023, 11:03
Фото: Alvesgaspar/cc by sa/wikimedia.org
«Опасные кровопийцы»: врач рассказал, возможна ли вспышка малярии в Ростове

Врач разъяснил, почему ростовчане не грозит заражение малярией от укуса комара

Опасной тропической малярии в Ростовской области нет уже очень давно. Еще в Советские годы она была успешно побеждена. Донские комары не могут передавать это заболевание. Выявленный в регионе случай — завозной, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Напомним, что в Ростовской области зафиксирован случай заражения тропической малярией. Он оказался завозным из Уганды. Основным путем заражения этой болезнью является укус комара.

По словам медиков, выявленный случай завозной малярии на Дону свидетельствует о том, что местное здравоохранение работает хорошо. Однако возникновение вспышки малярии в Ростовской области врачи считают невозможной.

В Ростовской области зафиксировали первый за 2023 год случай тропической малярии
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«Малярию переносят малярийные комары. В России они действительно есть, но не являются возбудителями заболевания. Укусив человека, больного тропической лихорадкой, комар не сможет перенести ее — она просто не выживет в нем. Таким образом, процесс передачи заболевания прерывается», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.

Следовательно, по словам докторов, заболеть от укуса комара опасной тропической малярией в Ростовской области нельзя.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в 2021 году в России создали первый ПЦР-тест для выявления малярии.

В России создали первый ПЦР-тест для выявления малярии
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