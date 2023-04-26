Врач разъяснил, почему ростовчане не грозит заражение малярией от укуса комара

Опасной тропической малярии в Ростовской области нет уже очень давно. Еще в Советские годы она была успешно побеждена. Донские комары не могут передавать это заболевание. Выявленный в регионе случай — завозной, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.