Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Напомним, что в Ростовской области зафиксирован случай заражения тропической малярией. Он оказался завозным из Уганды. Основным путем заражения этой болезнью является укус комара.
По словам медиков, выявленный случай завозной малярии на Дону свидетельствует о том, что местное здравоохранение работает хорошо. Однако возникновение вспышки малярии в Ростовской области врачи считают невозможной.
«Малярию переносят малярийные комары. В России они действительно есть, но не являются возбудителями заболевания. Укусив человека, больного тропической лихорадкой, комар не сможет перенести ее — она просто не выживет в нем. Таким образом, процесс передачи заболевания прерывается», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Следовательно, по словам докторов, заболеть от укуса комара опасной тропической малярией в Ростовской области нельзя.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в 2021 году в России создали первый ПЦР-тест для выявления малярии.