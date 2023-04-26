Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
ТАСС со ссылкой на слова Пескова пишет, что встреча состоится в среду, 26 апреля. Издание добавило, что Голубев будет с докладом у главы государства.
«Планируется серьезный разговор, так как область важная с точки зрения приема беженцев и в целом по своему значению», — уточнило издание со ссылкой на слова пресс-секретаря.
Ранее Владимир Путин сравнил цены в новых регионах России и в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
Кроме того, президент потребовал срочно решить проблему серьезных заторов на КПП в Гуково.