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Песков заявил, что у Путина 26 апреля будет серьезный разговор с губернатором Дона

26 апреля 2023, 11:20
Фото: kremlin.ru
Песков заявил, что Путин 26 апреля встретится с донским губернатором Голубевым
Президент России Владимир Путин проведет встречу с главой Ростовской области Василием Голубевым, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

ТАСС со ссылкой на слова Пескова пишет, что встреча состоится в среду, 26 апреля. Издание добавило, что Голубев будет с докладом у главы государства.

«Планируется серьезный разговор, так как область важная с точки зрения приема беженцев и в целом по своему значению», — уточнило издание со ссылкой на слова пресс-секретаря.

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