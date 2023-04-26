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Президент РФ Путин указал на нехватку врачей в Ростовской области

26 апреля 2023, 13:54
Фото: donland.ru
Президент РФ Путин указал на нехватку врачей в Ростовской области
Президент России Владимир Путин заявил, что в Ростовской области сфера здравоохранения требует дополнительного внимания со стороны губернатора, сообщает Кремль.

Глава государства рассказал, что в регионе на 10 тысяч жителей медиков меньше, чем во многих субъектах страны. По его словам, это может быть не связано напрямую с некоторыми социальными заболеваниями, но на них тоже необходимо обратить особое внимание.

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Президент подчеркнул, что все эти задачи можно решить. Также Путин попросил губернатора Василия Голубева помогать всем категориям военнослужащих и тем, кто приезжает из близлежащих регионов.

Со своей стороны глава области попросил оказать помощь в финансировании важных для области проектов.

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