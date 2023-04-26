Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Глава государства рассказал, что в регионе на 10 тысяч жителей медиков меньше, чем во многих субъектах страны. По его словам, это может быть не связано напрямую с некоторыми социальными заболеваниями, но на них тоже необходимо обратить особое внимание.
Президент подчеркнул, что все эти задачи можно решить. Также Путин попросил губернатора Василия Голубева помогать всем категориям военнослужащих и тем, кто приезжает из близлежащих регионов.
Со своей стороны глава области попросил оказать помощь в финансировании важных для области проектов.