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«Профилактика в повестке»: ростовчан предупредят о наказании за неявку в военкомат

26 апреля 2023, 12:09
Фото: donland.ru
«Профилактика в повестке»: ростовчан предупредят о наказании за неявку в военкомат

Политолог пояснил, почему ростовчан предупредят в повестке о наказании за неявку

Информация в повестке о том, что в случае неявки призывника в военкомат, в отношении него будут введены ограничительные меры, является хорошей профилактикой нарушений в Ростовской области, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.

Повестки с предупреждением об ограничительных мерах в случае игнорирования требования явиться в военкомат, стали вручать в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

Ростовский политолог уверен, что такая практика будет применяться во всех регионах, в том числе, и в Ростовской области.

«Немало людей относятся к получению повестки халатно. Поэтому такая профилактическая мера вполне обоснованна. Вторым этапом профилактики станет подключение электронной системы, когда электронные повестки будут фиксироваться, в том числе, и на сайте Госуслуг», — отмечает Александр Сухарь.

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Эксперт подчеркивает, что речь идет об организации весеннего призыва. Видеть в нем вторую волну частичной мобилизации нельзя. 

«Вторую волну на данный момент никто не планировал. Другое дело, что работа по созданию резерва на различные случаи укрепления обороноспособности нашей страны очень важна. Мы же находимся в непростых геополитических условиях, и сейчас далеко не мирное время», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала о новых особенностях призыва на военную службу. 

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