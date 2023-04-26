«Вторую волну на данный момент никто не планировал. Другое дело, что работа по созданию резерва на различные случаи укрепления обороноспособности нашей страны очень важна. Мы же находимся в непростых геополитических условиях, и сейчас далеко не мирное время», — резюмирует собеседник.