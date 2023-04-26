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Путин попросил губернатора Ростовской области Голубева помочь военнослужащим

26 апреля 2023, 12:27
Фото: donland.ru
Путин попросил губернатора Ростовской области Голубева помочь военнослужащим
Президент России Владимир Путин попросил губернатора Ростовской области Василия Голубева оказать помощь всем категориям военнослужащих, говорится на сайте Кремля.

Встреча губернатора с главой государства прошла в среду, 26 апреля, на которой затронули важные для региона проекты. Василий Голубев попросил помочь с финансированием их реализации.

Кроме того, стороны затронули тему спецоперации и президент подчеркнул, что на область легла дополнительная нагрузка из-за событий в соседних территориях.

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«Нужно оказать людям помощь: и нашим военнослужащим, всем категориям военнослужащих, и членам их семей. Прошу вас дальше не снижать внимания к этим чрезвычайно важным вопросам, людям, которые переехали в Ростовскую область из наших близлежащих регионов тоже», — уточнил президент.

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#Илья Протвинов#Владимир Путин#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Помощь военнослужащим#Встреча с президентом#Встреча губернатора с Путиным
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