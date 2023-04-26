Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Встреча губернатора с главой государства прошла в среду, 26 апреля, на которой затронули важные для региона проекты. Василий Голубев попросил помочь с финансированием их реализации.
Кроме того, стороны затронули тему спецоперации и президент подчеркнул, что на область легла дополнительная нагрузка из-за событий в соседних территориях.
«Нужно оказать людям помощь: и нашим военнослужащим, всем категориям военнослужащих, и членам их семей. Прошу вас дальше не снижать внимания к этим чрезвычайно важным вопросам, людям, которые переехали в Ростовскую область из наших близлежащих регионов тоже», — уточнил президент.