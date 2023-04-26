«Нужно оказать людям помощь: и нашим военнослужащим, всем категориям военнослужащих, и членам их семей. Прошу вас дальше не снижать внимания к этим чрезвычайно важным вопросам, людям, которые переехали в Ростовскую область из наших близлежащих регионов тоже», — уточнил президент.