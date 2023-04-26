Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
26 апреля состоялась онлайн-встреча Владимира Путина с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. На ней поднимался вопрос дополнительной нагрузки, которая легла на регион из-за проведения спецоперации.
С 24 февраля 2022 года границу с Ростовской областью пересекли более 3,5 миллиона беженцев. В регионе развернули 161 пункт временного размещения. Путин попросил Голубева продолжать оказывать помощь вынужденным переселенцам. «Сегодня, безусловно, нужно оказать людям помощь — и нашим военнослужащим, всем категориям военнослужащих, и членам их семей», — добавил президент.
Также глава государства поручил проработать вопросы оказания помощи Ростовской области и ее дальнейшего взаимодействия с регионами Донбасса.
Ранее Владимир Путин назвал новые льготы для участников спецоперации в Ростовской области.