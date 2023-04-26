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Путин поручил помогать Ростовской области из-за спецоперации

26 апреля 2023, 14:23
Фото: donland.ru
Путин поручил помогать Ростовской области из-за спецоперации
Из-за спецоперации на Украине на Ростовскую область легла дополнительная нагрузка, заявил президент Владимир Путин.

26 апреля состоялась онлайн-встреча Владимира Путина с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. На ней поднимался вопрос дополнительной нагрузки, которая легла на регион из-за проведения спецоперации.

С 24 февраля 2022 года границу с Ростовской областью пересекли более 3,5 миллиона беженцев. В регионе развернули 161 пункт временного размещения. Путин попросил Голубева продолжать оказывать помощь вынужденным переселенцам. «Сегодня, безусловно, нужно оказать людям помощь — и нашим военнослужащим, всем категориям военнослужащих, и членам их семей», — добавил президент.

Более 4,5 тысячи человек находятся в ПВР для беженцев в Ростовской области
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Также глава государства поручил проработать вопросы оказания помощи Ростовской области и ее дальнейшего взаимодействия с регионами Донбасса.

Ранее Владимир Путин назвал новые льготы для участников спецоперации в Ростовской области.

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