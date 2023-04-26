С 24 февраля 2022 года границу с Ростовской областью пересекли более 3,5 миллиона беженцев. В регионе развернули 161 пункт временного размещения. Путин попросил Голубева продолжать оказывать помощь вынужденным переселенцам. «Сегодня, безусловно, нужно оказать людям помощь — и нашим военнослужащим, всем категориям военнослужащих, и членам их семей», — добавил президент.