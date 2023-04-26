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Ростовчанам рассказали, куда можно сходить на 1 мая

26 апреля 2023, 15:17
Фото: rostov-gorod.ru
Ростовчанам рассказали, куда можно сходить на 1 мая
Для жителей Ростова-на-Дону и гостей города составили программу мероприятий на 1 мая, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Мероприятия в честь праздника Весны и Труда начнутся на Театральной пощади, где подготовили спортивные состязания, в том числе Первомайскую эстафету.

Для посетителей станут доступны площадки по различным видам спорта. Можно приобщиться к нормативам комплекса ГТО, силовому экстриму, современному пятиборью, компьютерному и танцевальному спорту, роуп-скиппингу», — уточнил сити-менеджер.

В этот же день в парке Левобережном пройдут мастер-классы от гимнастического центра. Вместе с этим отпразднуют пятилетие парка.

Фото: rostov-gorod.ru
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В парке 1 Мая состоится эко-зарядка и фестиваль поэзии, а в парке Максима Горького — мастер-класс по роллер-трюкам. На турнире по мини-футболу можно побывать в парке имени Октября.

В городских библиотеках пройдут викторины и флешмобы.

Ранее климатолог Александр Иошпа дал прогноз на все майские праздники в Ростове.

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