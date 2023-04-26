Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Мероприятия в честь праздника Весны и Труда начнутся на Театральной пощади, где подготовили спортивные состязания, в том числе Первомайскую эстафету.
Для посетителей станут доступны площадки по различным видам спорта. Можно приобщиться к нормативам комплекса ГТО, силовому экстриму, современному пятиборью, компьютерному и танцевальному спорту, роуп-скиппингу», — уточнил сити-менеджер.
В этот же день в парке Левобережном пройдут мастер-классы от гимнастического центра. Вместе с этим отпразднуют пятилетие парка.
В парке 1 Мая состоится эко-зарядка и фестиваль поэзии, а в парке Максима Горького — мастер-класс по роллер-трюкам. На турнире по мини-футболу можно побывать в парке имени Октября.
В городских библиотеках пройдут викторины и флешмобы.
Ранее климатолог Александр Иошпа дал прогноз на все майские праздники в Ростове.