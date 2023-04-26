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Ростовчане заявили об установленном прямо на проезжей части магазине

26 апреля 2023, 05:52
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону коммерсанты установили на дороге магазин, сообщили водители в соцсети «Вконтакте».

Они рассказали, что новое здание на улице Малиновского частично выходит на дорогу. Автора это удивило и он поинтересовался, неужели так можно было.

«Прямо кусок дороги можно „съесть“ и поставить здание на сваях? Я все видел, но такого еще не видел», — написал ростовчанин.

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Пользователи в комментариях написали, что ранее здесь часть дороги была закрыта из-за припаркованных машин. Другие предположили, что это отдел продаж нового ЖК.

«И так сойдет», — заявили горожане.

«Пока строили все молчали, как достроили, то начали критиковать», — сообщили ростовчане.

«Все было, но такого еще не происходило», — говорится в комментариях.

Ранее ростовчане заявили, что не могут уехать с Центрального рынка по вечерам.

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