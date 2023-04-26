Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 05:54
Updated Сегодня, 05:54
Они рассказали, что новое здание на улице Малиновского частично выходит на дорогу. Автора это удивило и он поинтересовался, неужели так можно было.
«Прямо кусок дороги можно „съесть“ и поставить здание на сваях? Я все видел, но такого еще не видел», — написал ростовчанин.
Пользователи в комментариях написали, что ранее здесь часть дороги была закрыта из-за припаркованных машин. Другие предположили, что это отдел продаж нового ЖК.
«И так сойдет», — заявили горожане.
«Пока строили все молчали, как достроили, то начали критиковать», — сообщили ростовчане.
«Все было, но такого еще не происходило», — говорится в комментариях.
Ранее ростовчане заявили, что не могут уехать с Центрального рынка по вечерам.