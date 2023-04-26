Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
Замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов рассказал, что регион передал на фронт шесть автомобилей скорой помощи. Также на фронт отправятся семь УАЗов отечественного производства. К ним прилагаются дизель-генераторы и антенные устройства, произведенные в Ростовской области. На закупку автомобилей и оборудования власти потратили 20 миллионов рублей.
Всего с начала спецоперации Ростовская области потратила на приобретение техники и амуниции для нужд фронта более 80 миллионов рублей, добавляет ТАСС.
Ранее Владимир Путин попросил губернатора Ростовской области Голубева помочь военнослужащим.