Замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов рассказал, что регион передал на фронт шесть автомобилей скорой помощи. Также на фронт отправятся семь УАЗов отечественного производства. К ним прилагаются дизель-генераторы и антенные устройства, произведенные в Ростовской области. На закупку автомобилей и оборудования власти потратили 20 миллионов рублей.