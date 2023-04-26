rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:20

Published Сегодня, 17:20

Modified Сегодня, 17:22

Updated Сегодня, 17:22

Изображение материала

Ростовские машины скорой помощи отдали на нужды СВО

26 апреля 2023, 17:20
Фото: 1MI
Ростовская область передала несколько машин скорой помощи на нужды СВО
Ростовская область передала несколько автомобилей скорой помощи на фронт спецоперации, сообщил заместитель губернатора региона Вадим Артемов.

Замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов рассказал, что регион передал на фронт шесть автомобилей скорой помощи. Также на фронт отправятся семь УАЗов отечественного производства. К ним прилагаются дизель-генераторы и антенные устройства, произведенные в Ростовской области. На закупку автомобилей и оборудования власти потратили 20 миллионов рублей.

Ростовский волонтер Мезинов рассказал, когда закончится спецоперация на Украине
Узнать подробнее

Всего с начала спецоперации Ростовская области потратила на приобретение техники и амуниции для нужд фронта более 80 миллионов рублей, добавляет ТАСС.

Ранее Владимир Путин попросил губернатора Ростовской области Голубева помочь военнослужащим.

Читайте также:
Путин поручил помогать Ростовской области из-за спецоперацииРостовский депутат Александр Бородай рассказал, когда может завершиться спецоперацияРостовского блогера и волонтера Евгения Дробина убили в зоне спецоперации
#Виктория Прутковская#Спецоперация#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости#Артемов Вадим Валентинович#Помощь участникам спецоперации в Ростовской области
Подпишитесь
Путин обещал помочь Ростовской области, а местную полицию проверит комиссия из Москвы
Сегодня, 16:15
Проезд в общественном транспорте в Таганроге станет дороже, чем в Ростове
Сегодня, 16:12
«Что осталось за кадром»: ростовский политолог оценил встречу Путина с Голубевым
Сегодня, 13:57
Суд в Ростове оставил начальника автобронетанковой службы ЮВО Денисова под стражей
Сегодня, 17:29
Чем может удивить новоселов ЖК бизнес-класса в Ростове
Сегодня, 12:17