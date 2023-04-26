Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Русское географическое общество заявило о готовности исследовать и благоустроить один из десяти родников в Ростове. Какой именно — выберут сами жители в результате голосования. Помимо ростовских родников, общество изучит родники в Башкортостане, Татарстане, Псковской, Свердловской, Московской областях, Красноярском крае и других регионах .
Ростовчанам же предстоит выбрать между родником «Гремучим» на улице Амбулаторной, 55, Святым источником Серафима Саровского в ботаническом саду, родниками «Малая Гремучка», «Гремучка №2», «Гремучка №3». Также в список вошли родник «Природный» в Соловьиной роще, родники «Серебряный» и «Водопадный», родник «Салах Су» рядом с церковью Сурб-Хач и родник Воскресения Христова рядом с церковью Преполовения Пятидесятницы.
Ранее сообщалось, что в Ростове примут меры в отношении нарушителей, загрязняющих родник «Гремучий».