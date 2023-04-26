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Русское географическое общество готово благоустроить один из родников в Ростове

26 апреля 2023, 15:20
Фото: BoySlyScout/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Русское географическое общество благоустроит в Ростове один из родников
Русское географическое общество готово исследовать и благоустроить один из родников в Ростове-на-Дону, сообщается на сайте организации.

Русское географическое общество заявило о готовности исследовать и благоустроить один из десяти родников в Ростове. Какой именно — выберут сами жители в результате голосования. Помимо ростовских родников, общество изучит родники в Башкортостане, Татарстане, Псковской, Свердловской, Московской областях, Красноярском крае и других регионах .

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Ростовчанам же предстоит выбрать между родником «Гремучим» на улице Амбулаторной, 55, Святым источником Серафима Саровского в ботаническом саду, родниками «Малая Гремучка», «Гремучка №2», «Гремучка №3». Также в список вошли родник «Природный» в Соловьиной роще, родники «Серебряный» и «Водопадный», родник «Салах Су» рядом с церковью Сурб-Хач и родник Воскресения Христова рядом с церковью Преполовения Пятидесятницы.

Ранее сообщалось, что в Ростове примут меры в отношении нарушителей, загрязняющих родник «Гремучий».

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