Ростовчанам же предстоит выбрать между родником «Гремучим» на улице Амбулаторной, 55, Святым источником Серафима Саровского в ботаническом саду, родниками «Малая Гремучка», «Гремучка №2», «Гремучка №3». Также в список вошли родник «Природный» в Соловьиной роще, родники «Серебряный» и «Водопадный», родник «Салах Су» рядом с церковью Сурб-Хач и родник Воскресения Христова рядом с церковью Преполовения Пятидесятницы.