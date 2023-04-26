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Строящийся Центральный автовокзал в Ростове будет обслуживать 150 маршрутов

26 апреля 2023, 11:38
Фото: donland.ru
Строящийся Центральный автовокзал в Ростове будет обслуживать 150 маршрутов
Строящийся на месте старого аэропорта Центральный областной автовокзал сможет обслуживать порядка 150 маршрутов, рассказали в правительстве Ростовской области.

В Ростове на месте старого аэропорта продолжается возведение Центрального областного автовокзала. Его строительство планируют завершить уже в текущем году. Власти заверяют, что вокзал сможет обслуживать не менее 150 маршрутов, среди них межмуниципальные, межрегиональные и даже международные. Все они будут связаны единой системой управления.

В Ростове в маршруты автобусов включат остановку на Центральном областном автовокзале
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Фото: donland.ru

Чиновники заверяют, что строительство вокзала станет новым шагов в развитии пассажирских перевозок в регионе.

Ранее сообщалось, что из-за возведения Областного автовокзала может прекратить работу старый автовокзал на проспекте Шолохова в Ростове. Сейчас его судьба под вопросом.

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