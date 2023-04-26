В Ростове на месте старого аэропорта продолжается возведение Центрального областного автовокзала. Его строительство планируют завершить уже в текущем году. Власти заверяют, что вокзал сможет обслуживать не менее 150 маршрутов, среди них межмуниципальные, межрегиональные и даже международные. Все они будут связаны единой системой управления.