Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
В Ростове на месте старого аэропорта продолжается возведение Центрального областного автовокзала. Его строительство планируют завершить уже в текущем году. Власти заверяют, что вокзал сможет обслуживать не менее 150 маршрутов, среди них межмуниципальные, межрегиональные и даже международные. Все они будут связаны единой системой управления.
Чиновники заверяют, что строительство вокзала станет новым шагов в развитии пассажирских перевозок в регионе.
Ранее сообщалось, что из-за возведения Областного автовокзала может прекратить работу старый автовокзал на проспекте Шолохова в Ростове. Сейчас его судьба под вопросом.